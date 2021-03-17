В Липецке учитель-педофил получил 14 лет за мужеложство и совращение школьника

Правобережный суд Липецка вынес приговор бывшему педагогу одной из городских школ. Мужчину признали виновным в мужеложстве и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста – пункт «б» часть 4 статьи 132 УК.

Согласно материалам суда, на момент преступления мужчина являлся педагогом в образовательном учреждении. А также был примерным семьянином, была законная жена и маленький ребенок. Но это не остановило негодяя, жертвой которого стал один из учеников младших классов. Личности участников тяжкого преступления и подробности не раскрываются.

Как сообщает Правобережный районный суд, виновному назначили 14 лет строгого режима. Также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение 10 лет. Кроме этого педофил должен выплатить ущерб семье ребенка в размере 1000 000 рублей.