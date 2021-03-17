В четверг 7 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 18 марта, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию, воду. Так, с 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в домах №35 и №37 по Боевому проезду.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Папина, 1, 2, 2а, 2б; Циолковского, 20, 22; Союзная, 3, 3а, 1г, 1д; переулок Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Юных Натуралистов, 15.

С 10 утра до 4 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улице Днепровская. С 9 утра до 5 часов вечера воду отключат по улице Центральная, 6-12, 14-21, 14а.

Воду подвезут к дому №16 по улице Центральная и №15 на Юных Натуралистов. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.