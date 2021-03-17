В Липецке с помощью термопластика обновят дорожную разметку

В Липецке с приходом тепла обновят 61,5 тыс. кв.м. дорожной разметки. По данным пресс-службы мэрии, в первую очередь работы стартуют в центральных районах города. Это улицы Гагарина, Ленина, Первомайская, Толстого, Интернациональная, Желябова, Пролетарская, Семашко, Горького, Липовская, Октябрьская. Также разметку перекрасят на площадях Петра Великого, Мира и Театральной, на Петровском мосту, проспекте Мира, Плехановском и Петровском спусках.

Полосы освежат с помощью термопластика. Это прочный материал, который расплавляется при нанесении на асфальт, а затем затвердевает. Планируется нанести 38 тыс. кв.м. такого покрытия. Остальную часть покроют классической краской: переходы, разделительные полосы, обозначения велодорожек на улицах Ленина, Гагарина, Неделина, Водопьянова, разметку и надписи возле школ.

Дорожную разметку хотят успеть нанести до 15 июля. На центральных улицах - до конца мая. А в августе специалисты обновят переходы у образовательных учреждений.