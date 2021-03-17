В четверг в Липецке до +1 градуса и небольшой дождь

В Липецке днем оттепель, а ночью - мороз Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 18 марта, в Липецкой области ожидается пасмурная погода. Ночью около 2 градусов мороза. В светлое время суток до 1 градуса выше ноля. Утром небольшой снег с дождем. Ветер северо-восточный с переходом на северный 3-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

К концу недели погода в Липецке не сильно изменится. В темное время суток столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем по-прежнему около 1 градуса тепла. К полудню синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер северный 4-7 м/с. Атмосферное давление буде расти и составит 748 мм рт.ст.

Восход солнца в 6.26 утра. Заходит светило за горизонт в 18.33.