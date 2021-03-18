В Липецке у женщины украли из сейфа полмиллиона рублей

В Липецке раскрыли крупную кражу из сейфа. 34-летняя женщина обратилась в полицию 6 марта и заявила о пропаже 500 000 рублей. Липчанка рассказала, что осенью прошлого года продала машину за 600 000 рублей и спрятала деньги в сейф, который находился в квартире у бабушки. Спустя полгода деньги понадобились, женщина пришла за ними 5 марта, но когда открыла сейф, внутри было только 100 000 рублей.

Полиция сразу заподозрила близкого родственника дамы, 43-летнего мужчину, ранее судимого и безработного. В ходе расследования выяснилось, что рецидивист вскрыл сейф давно и частями брал оттуда деньги на протяжении четырех месяцев, за которые умудрился прогулять полмиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по пункту «в» части 3 статьи 158 УК – крупная кража. Рецидивисту грозит до 6 лет тюрьмы.