В Липецке в киоске предпринимателя, который больше не работает, продавали контрафактные алкоголь и сигареты

В Липецке выявили очередной киоск с контрафактом. Липчане неоднократно жаловались на торговую точку по улице Титова. Сообщали на горячую линию управления потребительского рынка и ценовой политики, что там продают нелегальный алкоголь и сигареты.

Сотрудники регионального управления потребрынка совместно с прокуратурой наведались в этот киоск. Они изъяли 214 бутылок спиртного и 250 пачек немаркированных сигарет. Проверяющие выяснили интересные подробности ведения бизнеса в этой торговой точке.

Согласно накладным, товар приходит предпринимателю, который прекратил деятельность в феврале 2021 года. Деньги от продаж поступают на карту физическому лицу. А завозит товар и рассчитывается с продавцами третий человек.