Опытом возведения индивидуального жилья поделились липецкие строители с коллегами из других регионов

.

Будут сформированы предложения по повышению эффективности государственно-частного партнерства в строительной отрасли. Раннее, 17 марта, в экономзоне «Липецк» состоялось совместное совещание руководителей Союза строителей, Национального объединения строителей, стройфирм, банков и исполнительной власти из 15 регионов страны. По видеосвязи с участниками форума общался замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков и представители других федеральных ведомств. Обсуждали вопросы новых технологий малоэтажного и индивидуального возведения жилья и оптимизации системы ценообразования в строительстве.

Читать далее...