Во время реконструкции улицы 50 лет НЛМК в Липецке введут новый маршрут

В Липецке во время реконструкции улицы 50 лет НЛМК запустят временный маршрут №55 "улица Воровского - площадь Кольцевая". Автобус поедет по схеме: пересечение улицы 50 лет НЛМК и улицей Механизаторов - Механизаторов - проспект Победы - Кольцевая площадь. Стоимость проезда на маршруте не изменится: 26 рублей наличными, 21 рубль по карте, 18 рублей по карте VISA до 31 мая.

На остановках "Памятник Чернобыльцам" и "площадь Кольцевая" липчане смогут бесплатно пересесть с автобуса №55 на №27 и №28. Те же условия сохраняются при обратной пересадке - с автобусов №27 и №28 на маршрут №55. Как пояснили в пресс-службе мэрии, чтобы воспользоваться бесплатной поездкой, нужно предъявить водителю билет из предыдущего транспорта. Интервал времени между пересадками не должен превышать 1 часа.

Расписание маршрута №55 разрабатывается. Когда автобусы выйдут на улицы города, сообщат позже.