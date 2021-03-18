Школу возле кладбища под Липецком огородят забором

В Липецкой области правоохранительные органы занялись удручающей учеников ситуацией в селе Бутырки Грязинского района, где школа находится рядом с кладбищем. Родители угнетенных видом траурных церемоний детей подняли шум в феврале этого года.

Погост находится в 80 метрах от школы, неподалеку также стоит церковь, где отпевают покойников. В итоге все похоронные процессии с гробами и скорбящими родственниками проходят мимо детей, пока те находятся на занятиях. Что совсем не поднимает дух школьникам.

После жалоб родителей в ситуацию вмешалась прокуратура. Ни школу, ни кладбище конечно перенести невозможно. Но проверка показала, что территория школы огорожена забором только частично. В адрес главы района внесли представление. Также прокурор через суд потребовал выставить по периметру школы нормальное ограждение. Требование удовлетворили.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, огородить школу должны до 1 сентября этого года.