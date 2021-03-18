В пятницу в некоторых районах Липецка отключат свет, тепло и воду

Липчане останутся без света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 19 марта, в Липецке отключат свет, тепло и воду. Так, с 9.00 до 15.00 часов дня без электроэнергии останутся жители улиц Бачурина, 1-8, 10, 12-16; 6 Гвардейской дивизии, 4-10, 12; Коммунистическая, 2, 4-6; Краснознаменная, 5, 6, 9; Краснозаводская, 2, 4; частный сектор: Городовикова, Солнечная. С 9.00 до 16.00 свет погаснет по улицам Есенина, 2, 3, 5; Боевой проезд, 35, 37.

С 10.00 до 15.30 батареи станут холодными в домах №49 и №51 по улице Студеновская, а также в домах №54 и №65 по улице Елецкая.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по адресам: улицы Фурманова, 23, 23а, 23/3, 27, 34а, 36а, 37, 41, 43-45, 59а, 59б, 53, владение 51, 47, а также в частном секторе: улицы Фурманова и Лесопарковое хозяйство. На этот же период времени краны пересохнут в домах №24 и №26 по улице Петра Смородина.

С 9.30 до 17.00 не будет воды по улице Неделина, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.