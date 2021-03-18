В Липецкой области прививку от коронавируса сделали 64000 человек

В Липецкой области 64 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса. Это почти 7% взрослых жителей региона. Данными поделился губернатор области Игорь Артамонов в своем инстаграм, охарактеризовав это как 64 тыс. поводов для оптимизма. Второй этап вакцинации прошли 45 тыс. человек.

Напомним, чтобы сделать прививку от COVID-19 нужно оставить заявку на портале госуслуг. Также записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники по месту жительства. Еще один вариант - по телефону Единой диспетчерской службы по номеру 8-800-450-48-48.

За минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 92 жителей Липецкой области. С начала пандемии ковид выявили у 26 449 человек. Выздоровели 22 972 пациента.