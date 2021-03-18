В пятницу в Липецке до +3 градусов и мокрый снег

В Липецке весна никак не может побороть зиму Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 19 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие осадки - снег и мокрый снег. Ветер северной четверти 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра в регионе опустится до -6 градусов. В светлое время суток синоптики обещают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт.ст.

В субботу, 20 марта, в Липецке переменная облачность. Ночью небольшой снег и до 5 градусов ниже ноля. Днем до +1 градуса. После обеда возможен кратковременный дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 4-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.