Под Липецком лоб в лоб столкнулись иномарки: есть пострадавший

Под Липецком лоб в лоб столкнулись иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 18 марта, в Липецке произошло ДТП. На Товарном проезде "Газель" въехала в "Ладу Весту". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадал 4-летний ребенок - пассажир легковушки. Его доставили в больницу. Там медики оказали малышу помощь и отпустили домой. Окончательные причины аварии установят в ходе административного расследования.

В тот же день в Липецком районе на автодороге Липецк-Данков лоб в лоб столкнулись "Рено Логан" и "Дэу Нексия". По предварительным сведениям, на встречку выехала первая иномарка. Пострадал 29-летний водитель "Нексии". Его с различными травмами госпитализировали.

За сутки в Липецкой области водители 3 481 раз нарушили Правила дорожного движения. В пьяном состоянии за руль сели 11 человек. Еще 38 не пристегнулись во время движения. Зафиксировано 3 000 случаев превышения скорости.