МЧС предупреждает: в Липецке и области густой туман

Спасатели предупреждают липчан о тумане Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 19 марта, на Липецкую область опустится туман. Он ожидается в ближайшие 1-3 часа и сохранится в первой половине дня. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, видимость при тумане составит менее 500 метров.

Напомним, что при густом тумане лучше не выезжать из дома на автомобиле. Если поездку нельзя отложить, двигайтесь на минимальной скорости. "Золотое" правило езды в тумане - показатель скорости машины должен быть меньше половины расстояния видимости. Например, если видимость около 20 метров, то скорость должна быть не выше 10 км/ч. Не забывайте, в тумане кажется, что предметы расположены дальше, чем есть на самом деле.

В случае происшествия звонить по номеру "112".