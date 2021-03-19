В Липецке на ЛТЗ появятся новые высотки, детский сад и спортцентр

В Липецке на ЛТЗ появятся многоквартирные дома. В региональном управлении строительства и архитектуры утвердили проект изменений планировки и межевания территории района. На улицах Краснознаменная, Коммунистическая, Жуковского, Юбилейная на месте снесенных домов вырастут новые 10-этажки. Всего их будет пять. У домов организуют парковочные места. А для юных жителей установят спортивные и детские площадки.

Как сообщили в пресс-службе управления строительства и архитектуры Липецкой области, планируется застроить площадь в 10 га. При этом площадь всего жилого района Тракторостроителей - 36 га. Также в границах указанных улиц хотят возвести здание корпуса к детскому саду на 220 мест, спортивный центр для занятий волейболом.