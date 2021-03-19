В Липецке пенсионерка перевела мошенникам более 2,2 млн рублей

Трое жителей Липецкой области пострадали от лжесотрудников службы безопасности банков. С 3 по 16 марта пенсионерке из Липецка названивали неизвестные. Они сообщали, что с ее банковского счета кто-то пытается списать деньги и оформить на ее имя несколько кредитов. Испуганная липчанка доверилась злодеям и выполнила все, что они сказали - взяла кредит и перевела все средства на "безопасный" счет. Так, пенсионерка лишилась 2 239 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Аналогичная история произошла с 54-летний жителей Ельца. Ему также позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и убедил оформить потребительский займ на 300 тыс. рублей. Затем эти деньги мужчина перевел на указанный счет. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

Еще одному ельчанину позвонил злодей и представился сотрудником полиции. Мошенник сообщил, что его сына задержали за незаконный оборот наркотиков. А после добавил - уголовное дело могут не заводить, если заплатить 200 тыс. рублей. Пенсионер не раздумывая собрал деньги и оставил их возле автомобиля, на который указали при разговоре. Вернувшись домой, житель Ельца позвонил сыну и выяснилось, что история с наркотиками - обман. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".