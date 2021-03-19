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Общество19 марта 2021 12:55

В Липецке на перекрестке у Октябрьского рынка отключились светофоры

Водителей просят быть внимательными и осторожными на участке
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке на перекрестке проспекта 60-летия СССР и улицы Меркулова временно не работают светофоры. Причина тому - плановый ремонт на распределительной подстанции. Специалисты АО "ЛГЭК" восстанавливают работу масляного выключателя, протягивают контактные соединения на ошиновке и очищают изоляцию от пыли и грязи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, работы планируют завершить к 16.00. Ситуацию на перекрестке улиц контролируют в УГИБДД. Если будет такая необходимость, на проблемный участок направят регулировщика.

Водителей просят быть внимательными и осторожными. Пока светофоры не работают, автомобилисты должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.