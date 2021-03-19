«Открытие»: россияне выбирают долгосрочные инвестиции

Появившиеся весной 2020-го 7-летние полисы – в зоне повышенного внимания.

Клиенты банка хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои сбережения надолго: 7-летние полисы ИСЖ «Росгосстрах Жизнь», входящего с состав банковской группы ПАО «Финансовая Корпорация Открытии», составили 30% от общего числа в 2020 году.

Раньше можно было заключить договор только на 3 или 5 лет. С момента же старта продаж полисов на 7 лет такой срок инвестирования выбрали 3,5 тысячи клиентов «Открытия», доверив компании около 2 миллиардов рублей.

- В 2020 году мы работали над популяризацией «длинных» полисов. Мы видим, что клиенты заинтересованы в их покупке, и делают это максимально осознанно. Для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку. Мы на примере клиентов «Открытия» видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле, - говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.