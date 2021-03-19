В Липецке поймали осужденного за разбой беглеца, который скрывался 20 лет

В Липецкой области задержали опасного беглеца, который скрывался от наказания 20 лет. По данным полиции, 43-летнего жителя Кубани приговорили к 11 годам строгого режима за разбой – по части 3 статьи 162 УК. Приговор вынес Крымский районный суд Краснодарского края.

Осужденному удалось сбежать из-под стражи и долгие годы скрываться от правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, все это время мужчина жил в разных регионах, менял имена и даже работал. Настоящее имя скрывал.

Накануне в региональный УФСИН поступила информация, что беглец находится на территории Липецкой области. После его оперативно вычислили и задержали сотрудники полиции.