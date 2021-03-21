Жители Липецка останутся без воды и электричества 21 и 22 марта

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воскресенье и понедельник некоторые жители Липецка останутся без воды и электричества. Как сообщили в администрации города, 21 марта из-за ремонта с 10:00 до 20:00 приостановят подачу холодной воды потребителям: ул. Вавилова,12, 21, частный сектор ул. Вавилова,1-34. Подвоз воды - по заявкам потребителей.

22 марта электричества лишатся жители:

- с 9:00 до 16:00 частный сектор улица Смирнова.

- с 14:00 до 16:00 частный сектор: улицы Пришкольная, Морская, Южная, Владимирская.

22 марта приостановят подачу холодной воды потребители:

- с 10:00 до 20:00 ул. Лутова, 16 (монтаж пожарного гидранта). Подвоз воды по этому же адресу;

- с 9:00 до 20:00 пл. Победы, 6, пл. Победы, 6а.

Подвоз воды: по заявкам потребителей.

- с 10:00 до 17:00 ул. 6 Гвардейской Дивизии, 7 (проводит ремонтные работы ГУК «Матырская»). Подвоз воды по этому же адресу.

- с 10:00 до 17:00 пер. Больничный,1, 2, 3, 4 ул. Ушинского, 10б, 12 пер. Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.

Подвоз воды: пер. Больничный,1

- с 10:00 до 17:00 приостановить подачу холодной воды потребителям по адресу: Ленинградская, 2, 6а, 6/1, 8, 10, 10а, 4а, 1а.

Подвоз воды: ул. Ленинградская,6а.

Ка сообщают специалисты, после окончания работ возможно повышение мутности холодной воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

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