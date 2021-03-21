В Липецкой области поймали вора электрокосилки, водяного насоса и ковра

фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летнюю жительницу Лебедяни обокрали. Как рассказала пенсионерка полиции, в ее доме в деревне Васильевская Пустошь взломали окно. Затем неизвестный украл электрический водонагреватель, электрическую косилку, бензиновый триммер, шесть медных кабелей, алюминиевый бак, ковер, две колбы для воды и водяной насос.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 32-летний липчанин. Продать украденное он не успел. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули владельцу.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по ней - лишение свободы до шести лет.