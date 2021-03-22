Под Липецком сгорел дом: есть пострадавший

В Липецкой области вспыхнул дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот понедельник, 22 марта, в Липецкой области произошел пожар. Очевидцы позвонили спасателям и сообщили о случившемся. Оказалось, что в селе Пригородка Усманского района загорелся жилой дом.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, здание вовсю полыхало. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения спасателей. Пламя повредило внутреннюю отделку и домашнее имущество на площади 60 кв.м.

К сожалению, в пожаре пострадал один человек. Предварительную причину возгорания устанавливают специалисты. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.