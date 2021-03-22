Под Липецком из горящего магазина стройматериалов эвакуировали 40 человек

Под Липецком горит магазин строительных материалов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Очередной пожар в этот понедельник, 22 марта, случился под Липецком. В селе Подгорное загорелся склад строительного магазина. В настоящее время пожарные уже прибыли к месту происшествия по улице Железнодорожная и борются с огнем. От горящего здания валит густой дым, который видно из разных районов города.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, из магазина эвакуировали 40 человек. Площадь пожара составляет 200 кв.м. Есть угроза перехода огня в торговый зал.

Напомним, что этой ночью в Усманском районе сгорел дом. Площадь возгорания составила 60 кв.м. В пожаре пострадал человек. Липчан просят не забывать о правилах пожарной безопасности.