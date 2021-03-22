«Открытие»: две трети россиян так или иначе занимаются спортом

С начала пандемии люди стали больше уделять внимания здоровью, стараться предотвращать появление заболеваний. Фото: Екатерина Папакина Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек провели ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и компания «Росгосстрах Жизнь». Выяснилось, что почти половина респондентов не тратит на спорт ни копейки, да россияне и не готовы платить за это более 5 тысяч рублей в месяц.

Большинство занимаются физкультурой дома – 37% опрошенных. Возможно, поэтому в бюджетах 38% россиян не предусмотрены отдельные расходы на спорт. 15% покупают абонементы на занятия, а у 4% расходы на спорт выражаются походом на матчи в качестве болельщиков. 44% и вовсе не тратят деньги на спорт.

К слову, пандемия существенно не отразилась на отношении россиян к физкультуре. 19% постоянно ходят на фитнес в спортзал, 3% занимаются спортом профессионально. Большая часть респондентов (48%) занимается время от времени, а 30% россиян не делают этого совсем.

Что касается трат в принципе на здоровье, то 37% респондентов заявили, что тратят на лекарства и лечение больше, чем на спорт. Об обратной пропорции рассказали 14% россиян (в Сибири и на Урале эта доля доходит до 20%). А примерно поровну тратят 11% опрошенных.