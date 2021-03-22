Липчан просят быть осторожнее с оружием с начала сезона охоты

Липчанам напомнили правила ношения и хранения оружия Фото: Лия МУРАДЬЯН

В преддверии открытия весеннего сезона охоты липчанам напомнили о правилах хранения и ношения оружия. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, они регулируются постановлением Правительства РФ №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации".

Так, иметь и пользоваться оружием могут те, у кого есть лицензия или разрешение. Носить огнестрельное длинноствольное оружие липчане могут по время охоты, спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. Оно должно быть в расчехленном состоянии, с полной обоймой, поставленной на предохранитель. А короткоствольное оружие - в кобуре в аналогичном виде. Вставить патрон в патронник можно в крайней необходимости, если с помощью оружия надо защитить жизнь, здоровье и собственность.

Во время охоты и спортивных мероприятий заряжать оружие следует в порядке, установленном правилами. Перевозить оружие нужно в чехлах, кобурах, специальных футблярах. Оно должно быть разряжено и лежать отдельно от патронов.

Нельзя пользоваться неисправным оружием и патронами. Также запрещено носить оружие в состоянии алкогольного опьянения.