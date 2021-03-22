В селе под Липецком проведут 5,3 км газовых сетей

В селе под Липецком появится газ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе появится газ. В селе Большая Кузьминка прокладывают новый газопровод. Как сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Липецк", строительно-монтажные работы планируют завершить в мае 2021 года. А в июне объект введут в эксплуатацию.

Всего в селе проложат 5,3 км сетей. Газ появится в 284 домах. Сети уже появились под трассой Липецк-Чаплыгин и межпоселковой дорогой. В работе специалисты использовали метод горизонтально-наклонного бурения.

Напомним, что в начале года на отсутствие газа пожаловались жители улицы 30 лет Октября в Липецке. Их дома пообещали включить в программу газификации на 2021-2023 годы. Весной специалисты должны начать разработку проекта строительства 300 метрового газопровода. Подробности здесь.