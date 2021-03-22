СК занялся пожаром с утечкой газа под Липецком, где пострадал человек

В пожаре пострадал человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области началась доследственная проверка по факту пожара в Усмани. ЧП случилось этим утром, 22 марта, в частном доме а улице Ветеранов в селе Пригородка. Там ранним утром сгорел дом на площади 60 м2. С огнем боролись два отделения пожарной охраны. К несчастью, не обошлось без пострадавших – травмы получил 38-летний хозяин дома. Сейчас мужчина находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, по одной из версий, причиной пожара могла стать утечка газа. Точную причину возгорания определят в ходе проверки. Сейчас проходят экспертизы, следствие проверяет версию об утечке, выясняет имело ли место оказание некачественных услуг потребителям и кто должен за это ответить.