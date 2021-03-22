Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 марта 2021 года составило 23217 человек

В Липецкой области за сутки медики выписали 18 человек, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 марта 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 18 пациентов. Всего выздоровели 23 217 человек.

С начала пандемии COVID-19 заболели 26 814 жителей Липецкой области. За сутки диагноз подтвердился у 91 человека. Лидером среди районов остается Липецк - 62 случая. В Грязинском районе 10 новых зараженных. В Ельце, Добринском, Долгоруковском и Липецком районах по 4 заболевших. В Чаплыгинском районе ковид выявили у 2 местных жителей. В Измалковском - у 1.

На больничном остаются 3 094 человека. Из них 2 761 пациент находится дома - у этих людей заболевание протекает в легкой форме. Оставшихся 333 пришлось госпитализировать. Всего умерло 503 жителя региона, в том числе за последние сутки - 4.