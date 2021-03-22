Во вторник 11 улиц Липецка останутся без света, 21 - без воды

В Липецке отключат свет, воду, тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 23 марта, в Липецке ожидаются отключения света, тепла и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора по улицам Варшавская, Патриотическая, Рихарда Зорге, Олимпийская, Постышева, Бурлакова, Писарева, Смирнова.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по домах №13, 13а, 15 и 21а по улице Зегеля. С 2 до 4 часов света не будет по улице Шубина, 13а, 18, 20 и по проспекту 60 лет СССР, 45, 47.

С 11 утра до 2 часов дня тепло отключат по улице Центральная, 6, 8-12, 14-16.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Студенческая, 6, 9; Ленинградская, 18, 18к1-5; 3 Сентября, 14, 16а, 5, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35, 35а, 35б, 35г вл5; Чехова, 2а, 8, 10; Юных Натуралистов, 15. А также в частном секторе: улицы Донская, Гвардейская, Степная, Станиславского, Лазо, Воронежская, Чехова, 3 Сентября.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Нахимова, 6, 8, 10; Луначарского, 1а, 3-5, 6а; Ушакова, 1, 3, 5. Воду подвезут к дому №10 по улице Нахимова. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175- и 236-175.