Пожар на складе отделочных материалов под Липецком: вредных веществ в воздухе больше нет

Роспотребнадзор провел повторную экспертизу после пожара на складе отделочных материалов в Липецком районе. 2400 м2 складов со стройматериалами сгорели этим утром. По округе распространился едкий дым, после чего экологи взяли пробы воздуха. Замеры показали превышения предельной концентрации фенола, окиси азота и угарного газа.

На основании этих данным МЧС региона распространило рекомендации, где жителям двух сел Подгорное и Сырское, советовали не выходить на улицу, закрыть окна и и не проветривать помещения.

Позже провели сотрудники Роспотребнадзора провели повторный забор воздуха. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, по данным на 18.00 превышение ПДК в жилой зоне не зарегистрировали. Небольшое превышение сохраняется в зоне пожара, но на жизнедеятельность населения не влияет.