Снегопад в середине марта в Липецке добавил хлопот коммунальным службам

Снег будет идти до полудня Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на середину марта в Липецке никак не наступит климатическая весна. Ранним утром 23 марта в городе начался снегопад. Как сообщает ГУ МЧС по региону, мокрый снег будет идти до середины дня и может налипать на провода. Поэтому липчанам рекомендуют не стоять самим и не ставить машины под линиями электропередач, держаться в стороне от деревьев и ненадежных конструкций.

ГИБДД напоминает о скоростном режиме и правилах дорожного движения, а также просит водителей и пешеходов быть осторожней.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники обрабатывать дороги противогололедными материалами начали в 3 часа утра. По данным городского управления благоустройства, самые продуваемые ветром дороги в новых микрорайонах Липецка – из-за мороза и ветра дороги там леденеют быстрее. Поэтому им уделяют больше внимания.

По данным синоптиков, ближе к полудню в Липецке потеплеет до +2 градусов, но мокрый снег продолжит идти до обеда. На уборку городских дорог должны вывести около десяти единиц спецтехники.