В Липецке поймали водителя, который сбил пешехода и сбежал

Пассажир получил травму в автобусе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке вычислили водителя, который сбежал с места ДТП. Авария произошла в понедельник утром, 22 марта около 8.25 утра, на улице Льва Толстого. Неизвестный водитель, сдавая назад, не заметил и сбил 38-летнюю женщину. После случившегося негодяй уехал, бросив человека с травмами на дороге. Женщину увезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой. А виновника нашли в тот же день сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, им оказался 31-летний водитель «Шкоды Октявия».

Еще один человек пострадал в то же утро, примерно в 9.40, на улице Космонавтов. Маршрутный автобус «ПАЗ» резко остановился из-за чего в салоне упал 72-летний пассажир. Пенсионера увезли в больницу, но после отправили домой.

Всего за сутки на дорогах региона в двух авариях пострадали 2 человека. ДТП без пострадавших за тот же период зарегистрировали 22.