В Липецкой области снова растет количество заболевших ОРВИ

В Липецкой области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора за неделю, с 15 по 21 марта, в регионе зарегистрировали 5550 случаев вирусной инфекции. За неделю до того заболели 4874 человека – на 676 меньше. Тем не менее сейчас общий показатель ниже эпидемического порога на 13.6%.

Случаев гриппа не регистрировали. В больницу из-за ОРВИ попали менее 1% заболевших, что также не превышает норму. Больше всего заболевших среди детей – 62% от общего числа. В этой возрастной группе показатели также ниже эпидпорога.

В самом Липецке зарегистрировали 3594 заболевших ОРВИ – это 65% от всех случаев по области. В областном центре показатель ниже порога эпидемии на 24.6%. Медики просят людей не заниматься самолечением и при любых симптомах острых респираторных инфекций сразу обращаться к врачу. Особенно при температуре, кашле или затрудненном дыхании.