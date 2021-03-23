Ночью в Липецке сгорели две иномарки

В Липецке ночью сгорели две машины Фото: Лия МУРАДЬЯН

Автопожар произошел этой ночью, 23 марта, в одном из дворов по улице 30 лет Октября в Липецке. Там загорелись сразу два автомобиля «Хендай Гетц» и «Киа Спортейдж». Сразу после сообщения о пожаре на место происшествия прибыло одно отделение пожарной охраны.

На момент их прибытия «Хендай» уже был полностью охвачен огнем и пламя успело перекинуться на стоящий родом «Киа». Горящие машины потушили. «Хендай» в итоге выгорел почти полностью, на второй иномарке обгорела краска с левой стороны кузова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, люди не пострадали. Причину возгорания теперь предстоит установить экспертам.