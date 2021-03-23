В Липецке будут судить экс-депутатов за неоплату коммунальных платежей на 26 млн рублей

Бывшие депутаты не признали вину Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке будут судить двоих теперь уже бывших депутатов горсовета. По данным следствия, один из них, будучи гендиректором управляющих компаний «Привокзальная» и «Слобода», ввел в заблуждение ресурсоснабжающие организации «ЛГЭК» и «НОВИТЭН». В частности депутат не перечислял компаниям оплату потребителей за свет, холодную воду и общедомовые нужды с 2017 по 2019 год. Ущерб составил 13.5 млн рублей. Ему вменяют два эпизода по пункту «б» части 2 статьи 165 УК – особо крупный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Другой бывший депутат, генеральный директор ООО «ОУК», по версии следствия тем же путем не перечислил в «ЛГЭК» и «НОВИТЭН» 12.5 миллионов рублей. Обвиняется по той же статье. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, следствие наложило арест на его недвижимость стоимостью более 10 млн рублей.

Оба фигуранта вину не признали, на время следствия находились под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершилось, обоим грозит максимум до 5 лет лишения свободы.