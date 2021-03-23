«Открытие»: онлайн-инкассация – надежно и удобно

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В сервисе «Онлайн-инкассация» предусмотрено использование автоматической депозитной машины (АДМ) и ID-карты. Вне зависимости от наличия расчетного счета в банке «Открытие», все предприниматели могут воспользоваться услугой онлайн-инкассации и установить АДМ. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ», а также предоставляет клиенту ID-карту - идентификатору юридического лица и его реквизитов для внесения выручки. Она позволяет перечислять денежные средства в банк, в котором у клиента открыт расчетный счет.

- Бизнес всех компаний требует, чтобы наличная выручка как можно скорее попадала в ее распоряжение, поэтому онлайн-инкассация для них незаменима, - уверен Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Она позволяет пополнять счет онлайн в режиме 24/7, не выходя из торговой точки. И конечно, важно, что сразу после внесения наличной выручки в АДМ ее хранение переходит под ответственность банка.