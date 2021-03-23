Из администрации Липецка уходит вице-мэр

Вице-мэр администрации Липецка Галина Пономарева покидает свой пост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В мэрии Липецка минус один сотрудник. Свой пост покидает заместитель главы администрации Галина Пономарева. Этот вторник, 23 марта, ее последний рабочий день. Вице-мэр отвечала за внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу, координировала работу управлений округами и архивного управления.

Напомним, Галина Пономарева родилась 11 ноября 1970 года в Воронеже. В 1993 году окончила Елецкий государственный педагогический институт по специальности "Учитель русского языка и литературы". А в 1996 году получила диплом юриста в Москве. На пост вице-мэра Липецка ее назначили в марте 2020 года. До этого Галина была помощником губернатора региона. В обеих администрациях она проработала чуть больше года.