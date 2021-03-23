В среду более 20 улиц Липецка останутся без света и воды

В среду в Липецке из-за ремонтных работ на сетях не будет воды, света и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 24 марта, в Липецке отключат свет, воду и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители проезда Сиреневый, 2, 4, 4а, 6 и проспекта Победы, 110/1, 112, 112а. На этот же период времени свет погаснет в частном секторе по улицам 20-го Партсъезда, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Красная, Арктическая, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Энергетическая, Студеновская.

С 2 до 4 часов вечера света не будет по адресам: улица Физкультурная, 1-6, 8-11, 13-15; Моршанская, 1-3, 5, 7, 12-14, 16, 18, а также в частном секторе по улице Минская. С 2 до 5 часов вечера свет отключат по улице Зегеля, 13, 13а, 15, 21а, а также в частном секторе: улицы Майская, Уступная, Южная, Байкальская, Пришкольная, Морская, Краснодарская, Владивостокская.

С 9 утра до 5 часов вечера без отопления останутся жители Заводской площади, 1, 1 владение 11, 1 владение 1, 3а, 3/15.

С 10 утра до 8 часов вечера отключат холодную воду по улицам Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 16а, 18; Папина, 31а, 37, 37а, 39; Циолковского, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 27, 27а, 29, 29а, 29б; проспект Победы, 106а.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам 30 лет Октября, 2, 6, 8; Горняцкая, 1, 3, 4, 6; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; Кротевича, 9а; 4 Пятилетки, 1, 5-8, 10; Орловская, 21, 31; Пионерская, 3. А также в частном секторе по улицам Кротевича, Орловская, Короленко, Озерная, Антипова, Пионерская, Железнодорожная, 30 лет Октября, Шкатова, Щорса, 1-20; Металлургов, 6, 9, 9а, 7, 1а, 1б, 1г; Осипенко, 20.

Воду подвезут к дому №15 по Лутова и №106а по проспекту Победы. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.