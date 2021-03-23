Липчанин устроил стрельбу во время массовой драки в Воронеже

В Воронеже задержали участников массовой драки со стрельбой, которая произошла там поздно вечером 20 марта на улице Береговой. Как сообщает «КП-Воронеж», в драке между двумя компаниями участвовали 8 человек в возрасте от от 30 до 58 лет. Все началось с мужчины, который ударил человека из другой компании, а знакомые оппонентов заступились за приятелей.

Во время побоища внезапно прогремели несколько выстрелов. После того, как местная полиция установила всех участников драки, выяснилось, что стрелял в толпу дерущихся 40-летний житель Липецка.

В подробностях потасовки сейчас разбираются полицейские. Пистолет у липчанина изъяли, теперь определяют тяжесть травм, которые получили участники. По какой статье и в отношении кого возбудят уголовное дело, станет известно после проверки.