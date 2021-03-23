Летом на "Зеленом острове" в Липецке пройдет рок-фестиваль

В этот вторник, 23 марта, в Липецком горсовете состоялась комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Депутатам рассказали о социально значимых проектах 2020 года. Таковых было 2: благоустройство парка НЛМК и территории "Зеленого острова".

В парк инвестировали 175 млн рублей. На эти деньги поменяли 25 тыс. кв.м. покрытия, установили скамейки и фонари, видеокамеры. Добавили зелени, велодорожки и эко-тропы, детские площадки, оборудовали эко-парковку.

Благоустройство "Зеленого острова" запланировано на 2020-2022 годы. Стоимость проекта - 140 млн рублей. Там планируют проводить крупноформатные фестивали. Так, в июне на острове организуют рок-фестиваль. Для безопасности участников оборудуют дополнительный понтонный мост. Также к острову будут подвозить на катерах.

Чиновники предполагают, что в мероприятии будут участвовать около 30 тыс. человек. Люди займут примерно четверть площади острова. Если возникнет нештатная ситуация, пришедшие смогут просто отойти на безопасное расстояние от места ЧП. Напомним, что по периметру острова будет ограждение. При необходимости его можно будет быстро демонтировать.