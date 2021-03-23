Под Липецком врача оштрафовали на 7500 рублей за нарушение коронавирусных мер

За 2,5 месяца 2021 года суды Липецкой области рассмотрели более 3,5 тыс. административных дел за нарушение требований по профилактике COVID-19.

Липчан привлекали к ответственности за отсутствие маски в магазинах, транспорте и других общественных местах. Оштрафовали 1 029 нарушителей. Суммы штрафов - от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 2 458 липчанам объявили предупреждение. За повторное неношение маски наказали 101 человека. Здесь штрафы оказались выше - от 7,5 до 20 тыс. рублей. Материалы в отношении 126 горожан вернули в органы, либо передали по подведомственности. Еще 5 дел прекратили.

Суды рассмотрели 30 дел в отношении предпринимателей. Всего им выписали 1 млн 285 тыс. рублей штрафов. Самый крупный штраф должна заплатить одна из организаций, расположенная в ТЦ по улице Советской - 100 тыс. рублей.

Нередко составляли протоколы на должностных лиц - директоров торговых сетей продуктовых магазинов. Юридическое лицо, несколько раз нарушившее требования, оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостанавливали деятельность 14 организаций. Закрывали центры культуры и досуга в Краснинском, Становлянском, Лебедянском районах. Из-за вспышек коронавируса в Елецком районе приостанавливали работу сельхозпредприятий. В Измалковском районе - станциип о борьбе с болезнями животных.

Директора техучилища в Добринке оштрафовали на 25 тыс. рублей. Такую же сумму обязали выплатить администратора парикмахерской и директора автосалона. А гендиректора швейной фабрики в Чаплыгине - 50 тыс. рублей. В Хлевенском районе на 7,5 тыс. оштрафовали врача-инфекциониста районной больницы. Медик не установила наблюдение над родственником человека, больным коронавирусом.

Всего к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ привлекли 11 липчан, 9 должностных лиц, 1 предпринимателя и 15 юридических лиц. Общая сумма штрафов - 475 тыс. рублей.