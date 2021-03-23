У памятника на площади Авиаторов монтируют новую подсветку

В Липецке на площади Авиаторов обновят подсветку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке обновят подсветку у памятника на площади Авиаторов. К работам уже приступили. Специалисты смонтируют металлогалогенные лампы, которые подсветят как самолет, так и фигуры погибших летчиков липецкого авиацентра Сергея Шерстобитова и Леонтия Кривенкова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью подсветка будет освещать площадь пурпурным цветом. Первую лампу мощностью 400 Ватт уже установили. Вторая появится чуть позже. Подсветку расположат так, чтобы ее не закрывали деревья и кустарники - на опоре освещения рядом с авиацентром.

Напомним, памятник героям-авиаторам установили в 1969 году. Тогда на высокий постамент поставили самолет МиГ-19. В 2003 году его дополнили фигурами летчиков. Сергей Шерстобитов и Леонтий Кривенков в 1968 году увели горящий бомбардировщик Як-28 от жилых кварталов города. Этот маневр стоил им жизни.