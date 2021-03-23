В ночь на среду в Липецке мороз, а днем до +5 градусов

В Липецке днем плюсовая температура, а по ночам - морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 24 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до -7 градусов.

В светлое время суток в регионе от 0 до 5 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В четверг, 25 марта, синоптики обещают солнечный день. Ночью снова мороз - до 7 градусов ниже ноля. Днем прогреется до +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на северный 6-8 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 751 мм рт.ст.

Световой день увеличивается. Восход в 6.12 утра. Заходит солнце в 18.43.