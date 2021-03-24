Начальника районного водоканала под Липецком заподозрили в присвоении денег

В Липецкой области прокуратура инициировала уголовное дело в отношении начальника отдела ОГУП «Липецкоблводоканал» Становлянского района. Его заподозрили в преступной деятельности в проверки. По данным прокуратуры, начальник не внес в кассу 50 000 рублей, которые получил от потребителей за подключение к частным домам холодной воды.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в данных действиях усматривается часть 3 статьи 160 УК – присвоение с использованием служебного положения. В связи с чем, материалы проверки направили в следственные органы, где теперь решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

В случае доказательства вины, начальнику подразделения грозит минимум штраф до 500 тыс рублей, максимум – до 6 лет лишения свободы.