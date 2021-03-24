В Липецке за день сбили двух девушек, одну из них на «зебре»

Девушку сбили на светофоре на проспекте Победы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 23 марта, на дорогах Липецка в двух ДТП пострадали два человека, в обоих случаях это были пешеходы.

Первая авария произошла у 7.50 утра на улице Коцаря, где 35-летний водитель «Киа Спортейдж» наехал на 25-летнюю девушку. По данным ГИБДД, девушку сбили вне пешеходного перехода. Пешехода увезли в больницу, но до госпитализации дело не дошло.

Еще одна девушка пострадала в 22.05 вечера на проспекте Победы. На этот раз авария произошла на «зебре» со светофором. Пешехода не заметил 19-летний парень на «Ладе Приоре». В результате наезда 22-летняя девушка попала в больницу.

Кроем этого за те же сутки в области зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства. Автоинспекторы выявили 2485 нарушений ПДД и поймали 6 нетрезвых водителей.