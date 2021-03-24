Главному архитектору Липецкой области предложили стать советником губернатора

Фото с сайта управления строительства и архитектуры Липецкой области Фото: с сайта

Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области покинула свой пост. Наида Исматулаева уволилась по собственному желанию.

В эту среду, 24 марта, стало известно, что ей предложили должность советника губернатора. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, Наида Исматулаева приняла предложение. Кто возглавит управление строительства и архитектуры, пока неизвестно.

Напомним, главным архитектором Липецкой области Наида Исматулаева стала в конце марта 2019 года. Она родилась в 1988 году в Ростовской области, окончила строительный университет по направлениям "Прикладная геодезия" и "Магистр техники и технологии геодезии". Также прошла курсы переподготовки МГУ имени Ломоносова и МГГУ имени Шолохова. До того как переехать в Липецкую область, Наида Исматулаева была главным архитектором города Азов Ростовской области.