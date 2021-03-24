Билайн ищет владельцев недвижимости для наращивания покрытия сети 4G в Липецкой области

Автор фото-Фролов Михаил

Для увеличения покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет в Липецкой области, Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи.

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания, - заявил руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов. - Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной».

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в отдел аренды по телефону +79065910253 или в любое время отправить заявку на электронный адрес NAKrapivin@lip.beeline.ru

Жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования: прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм.

Абоненты Билайн в Липецкой области все больше пользуются мобильным интернетом, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети.

Последние три года в регионах России новая базовая станция Билайн а появляется примерно каждые полчаса, включая выходные и праздники. За 2018 и 2019 годы было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всю предыдущую историю компании.