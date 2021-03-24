Мэрии Липецка советуют искать инвесторов для спортивных объектов

На комиссии в горсовете Липецка сотрудники мэрии рассказали о концессионых соглашения с предприятиями за прошлый год. Сейчас в городе реализуют 4 проекта, где бизнес развивает нуждающиеся во вложениях объекты и проекты.

Но, по мнению депутатов, этого недостаточно. Председатель городского Совета Александр Афанасьев предложил администрации увеличить количество соглашений по спортивным объектам.

– У нас есть определенные трудности в эксплуатации спортивных объектов, которые находятся в подвальных помещениях, – заметил спикер горсовета. – Уже есть потенциальные концессионеры, которые хотят построить 2-3 объекта на предоставленных мэрией территориях. Но есть проблемы с оформлением, нужно как-то ускоряться. Дети занимаются в подвалах и если выпишут предписание закрыть такие секции, то ребята окажутся на улице.

На что председатель экономического развития Юлия Полоскина пояснила, что инвесторы сами боятся концессии, поскольку для бизнеса это длительный и не совсем понятный в правовом плане процесс. Но в администрации готовы помогать и объяснять.

Первый вице-спикер Борис Понаморев пожаловался, что школьников уже год не пускают в спортзал на улице Мошанской, который строили по концессии. В мэрии пояснили, что у инвестора возникли сложности с документами, но скоро все решится.