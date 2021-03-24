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Происшествия24 марта 2021 16:05

Менеджер сотовой компании в Липецке передавал детективам данные о чужих звонках

Сотруднику грозит 4 года за нарушение тайны телефонных переговоров
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследуют случай нарушения тайны телефонных переговоров. Уголовное дело по 138 статье УК возбудили в отношении 21-летнего жителя Грязей – сотрудника отдела продаж одной из сотовых компаний. Само преступление произошло летом 2018 года.

По версии следствия, менеджер воспользовался конфиденциальной информацией абонентов, к которой имел доступ по работе. Он передал детализацию звонков нескольких людей сотрудникам частного детективного агентства в Новосибирской области, которые проходили по аналогичному уголовному делу. Таким путем менеджер раскрыл тайну 10 абонентов. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, окончательную оценку действиям менеджера дадут в ходе расследования. На данном этапе ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Криминал