Менеджер сотовой компании в Липецке передавал детективам данные о чужих звонках

В Липецкой области расследуют случай нарушения тайны телефонных переговоров. Уголовное дело по 138 статье УК возбудили в отношении 21-летнего жителя Грязей – сотрудника отдела продаж одной из сотовых компаний. Само преступление произошло летом 2018 года.

По версии следствия, менеджер воспользовался конфиденциальной информацией абонентов, к которой имел доступ по работе. Он передал детализацию звонков нескольких людей сотрудникам частного детективного агентства в Новосибирской области, которые проходили по аналогичному уголовному делу. Таким путем менеджер раскрыл тайну 10 абонентов. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, окончательную оценку действиям менеджера дадут в ходе расследования. На данном этапе ему грозит до 4 лет лишения свободы.