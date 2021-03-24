В Липецке мужчина покусал пристава, который пытался привести его в суд

В Липецке будут судить агрессивного мужчину, который напал на представителя власти при исполнении. Инцидент произошел в конце прошлого года, когда судебный пристав приехал домой к фигуранту, который должен был явиться на суд. Кстати, на тот момент мужчина проходил по делу за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку.

Добровольно на заседания он не являлся, поэтому суд постановил доставить принудительно. Найдя фигуранта, пристав попытался исполнить постановление суда, но неадекватный гражданин оказал сопротивление – впился зубами в руку представителя власти. Укус обернулся для пристава легким вредом здоровью, а для буйного гражданина – еще одним уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. По части 2 статьи 318 УК мужчине грозит до 10 лет.